Ue: Draghi, 'da Consiglio Europeo via libera a 'Bussola Strategica''

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nel Consiglio europeo daremo inoltre un parere iniziale sulla bozza della 'Bussola Strategica', presentata a novembre dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, Borrell. La Bussola può avvicinarci a un'autentica difesa europea e favorire la costruzione di una cultura strategica comune". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.

"Vogliamo migliorare le capacità di gestione di crisi legate a minacce ibride, cibernetiche e alla disinformazione - ha rimarcato il presidente del Consiglio -. Proteggere al meglio gli spazi geo-strategici oggetto di contestazioni - dai mari allo spazio. E migliorare le capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici, dei disastri naturali e delle emergenze. Inoltre, servirà a pianificare meglio gli investimenti per sviluppare le nostre capacità di difesa, incluse le tecnologie emergenti. E farlo in modo coordinato, tramite la cooperazione e il supporto tra partner. Il negoziato continuerà anche dopo il Consiglio europeo".