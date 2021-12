Ue: Draghi, 'apprendere lezione pandemia per crisi future'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Al Consiglio Affari Generali dei Ministri degli Affari europei del 23 novembre sono state adottate le Conclusioni per 'mettere a sistema' le lezioni apprese durante la pandemia. Il Consiglio europeo di dicembre inviterà il Consiglio Affari Generali a proseguire con questo lavoro. Per essere più preparati a eventuali crisi future, vogliamo migliorare le nostre capacità di risposta e tutelare al meglio il funzionamento del mercato unico". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.

"Nella prima fase dell'emergenza - ha ricordato il presidente del Consiglio - molti Stati Membri hanno cercato soluzioni individuali a un problema comune. Penso, per esempio, alla corsa all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, agli episodi di protezionismo sanitario. Nei mesi successivi, però, abbiamo dimostrato di saper collaborare, ad esempio attraverso la centralizzazione degli acquisti di vaccini".