Toscana: Montemagni-Galli (Lega), Giani propone tagli indiscriminati ai disabili'

Firenze, 15 dic. - (Adnkronos) - "Una decisione inaccettabile quella della Regione Toscana e del Presidente Giani di ricorrere a tagli indiscriminati per far fronte al buco di bilancio da oltre 500 milioni di euro causato dall'incremento delle spese sanitarie dovute al Covid: a pagare lo scotto di tutto questo saranno i cittadini toscani, che si apprestano a subire una drastica diminuzione di risorse su tutti i capitoli di spesa regionali. Nemmeno le categorie più fragili saranno fatte salve, in particolare i disabili e le loro famiglie, che hanno già pesantemente subito gli effetti della pandemia e delle restrizioni. Il tutto mentre a livello nazionale, su iniziativa del Ministro leghista Stefani, sono stati aumentati i fondi per la disabilità". Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Elisa Montemagni e Giovanni Galli.

“Una colpevole controtendenza, quella della Regione Toscana sul tema della disabilità, che non ci fa affatto onore, e a cui noi ci opporremo in ogni opportuna sede, a partire dal prossimo consiglio regionale dove saranno discussi i provvedimenti economici – spiegano Montemagni e Galli – non solo, infatti, di punto in bianco sono stati sospesi i pagamenti dei contributi alle famiglie da parte della Giunta regionale, ma nella manovra si parla addirittura di una riduzione del tetto Isee per i contribuiti da 30mila a 10mila euro, ovvero un passaggio da circa 3.300 famiglie sostenute a 1.700. Quasi la metà delle famiglie, quindi, con l'approvazione della manovra, rischierà di rimanere fuori dai contributi regionali, tutto ciò è ingiusto ed inaccettabile e non ci rassicurano per niente le promesse del Presidente Giani sul reintegro dei fondi tra qualche mese, serve una correzione e serve subito”.

“E' una questione di scelte, se si deve tagliare lo si deve fare con contezza e non in modo indiscriminato, dando l'idea di non saper decidere cosa fare – concludono i consiglieri della Lega – è fondamentale non abbandonare chi è colpito da forme di disabilità e le famiglie che se ne prendono cura, pertanto chiediamo al Presidente di rivedere la manovra andando a recuperare i fondi necessari da altri capitoli di spesa e lasciando intatti quelli destinati alla disabilità e non sarebbero nemmeno fuori luogo delle scuse per tale inaccettabile trattamento. Siamo pronti alle barricate in Aula per questo”