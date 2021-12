15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Terminata la replica al Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista dal Consiglio Ue, il premier Mario Draghi riprende per un attimo la parola per concludere il suo intervento facendo gli auguri di buon Natale e buone feste ai senatori.