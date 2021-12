Scuola: sottosegretario Sasso, 'niente anticipo o prolungamento vacanze, calendario inalterato'

15 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il calendario della scuola proseguirà come stabilito: non ci saranno anticipi né prolungamenti delle vacanze natalizie. Seguiamo con grande attenzione i dati sui contagi ma al momento non c'è necessità di stravolgere per l'ennesima volta la vita di studenti e famiglie". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario al ministero dell'istruzione Rossano Sasso.

"Contiamo anche sul rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e tracciamento nelle scuole, così come annunciato dalle autorità sanitarie e dalla struttura commissariale - prosegue - Sono convinto che la didattica in presenza vada preservata il più possibile: i nostri ragazzi hanno già pagato un prezzo altissimo negli ultimi due anni".

"Tra l'altro - conclude - visto che in queste settimane si sono moltiplicati fenomeni discutibili come quello delle occupazioni, di tutto abbiamo bisogno tranne che di perdere altri giorni di lezioni. La continuità didattica deve rimanere una priorità per il Governo e per tutte le forze politiche".