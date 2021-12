Quirinale: Letta, 'sorpresa in osservatori per ipotesi centrodestra su Berlusconi'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic (Adnkronos) - Sul "centrodestra che sta lavorando all'ipotesi di una maggioranza stretta sul nome di Berlusconi la sorpresa negli sguardi degli osservatori sta emergendo. E' importante che ci sia una buona preparazione, che tutti si sappia come sono stati fatti i 12 presidenti precedenti e che è ovvio che non c'è mai stato nessun capo politico". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line del libro sui Quirinale di Alberto Orioli.