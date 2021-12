Pnrr: Draghi, '51 obbiettivi in larga parte acquisiti, raggiungeremo tutti nei tempi previsti'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nella risposta alla crisi economica il coordinamento europeo è stato fondamentale, per esempio con la creazione del programma Next Generation EU. La settimana prossima ci sarà una cabina di regia per approvare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel documento sarà illustrato lo stato di realizzazione del Piano: le riforme intraprese; gli investimenti avviati; gli organi preposti al controllo e alla valutazione delle misure. Il Governo farà il punto anche sui 51 obbiettivi da realizzare entro la fine dell'anno, che sono in larga parte già acquisiti e che siamo certi di raggiungere tutti nei tempi previsti". Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.