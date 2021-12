Pnrr: Casellati, 'occasione da prendere ora o mai più'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il Sistema Italia sta fronteggiando molti problemi comuni alle altre economie europee, dal rincaro delle materie prime e dell'energia alle difficoltà nelle forniture dall'estero, che stanno determinando un aumento dei costi dei beni primari, a danno dei più deboli. Ma abbiamo una straordinaria opportunità, da prendere ora o mai più, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Perché l'Europa mette sul piatto risorse da spendere in infrastrutture, transizione digitale ed ecologica, rilancio delle imprese, della ricerca e delle Università". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

"Riforme e investimenti -ha aggiunto- sono il cuore del Pnrr. Da un lato, bisogna proseguire in maniera strutturale e a ritmi serrati quella operazione di semplificazione che è essenziale per ridare impulso alla nostra economia. Spesso il principale limite agli investimenti e all'innovazione risiede nella complessità delle procedure burocratiche e nella vischiosità del sistema fiscale. Dall'altro lato, ci sono gli investimenti, che devono essere affrontati in maniera sinergica tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. A partire dalle opere pubbliche, che devono seguire quel 'modello Genova' che, senza carte e senza vincoli, ha consentito di realizzare un progetto titanico in tempi record".

"Perché la questione tempo è determinante. Nessuno può permettersi ritardi o rallentamenti rispetto alla tabella di marcia. E il Parlamento -ha rivendicato Casellati- dovrà essere il principale garante di questi impegni. Il Parlamento ha un ruolo essenziale in un processo che nei prossimi due anni lo vedrà impegnato nell'approvazione di circa l'80 per cento dei provvedimenti previsti dal Pnrr. E che lo coinvolgerà anche nel monitoraggio di eventuali criticità nell'attuazione. Lo ribadisco. La centralità del Parlamento non è un ostacolo alla rapidità e all'efficienza delle decisioni. Al contrario, penso che abbiamo dimostrato in più di un'occasione di saper gestire decisioni complesse, provvedimenti con migliaia di emendamenti, in tempi certi, cercando sempre di rispettare quel motto ‘e pluribus unum' che è la matrice della democrazia rappresentativa".