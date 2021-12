15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Quello che voglio che avvenga è che la nostra generazione sia in grado di passarvi il testimone. Le Agorà sono l'occasione per farlo e vi accompagnano in questo percorso due segretario che lavorano insieme non litigano". Così Enrico Letta all'Agorà sul Next Generation. "La forza della politica è togliere di mezzo il 'me, myself and I' con cui invece drammaticamente" abbiamo a che fare.