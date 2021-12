Olimpiadi: Zaia, 'partita del bob decisiva, avanti con masterplan investimenti'

15 dicembre 2021 a

a

a

Venezia, 15 dic. - (Adnkronos) - "L'idea di candidare Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali poteva sembrare folle, ma noi come ha fatto Michelangelo con la Pietà abbiamo tolto tutto quello che c'era in eccesso. Stiamo portando avanti un masterplan di investimenti per tutta l'area dolomitica. Anche sul bob si sta andando avanti, questa partita è decisiva. Abbiamo un sito devastato, inquinante e da bonificare sul quale investire 10 milioni di euro". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la conferenza stampa a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, sui progetti del "Cultural Programme" dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.