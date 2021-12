Olimpiadi: Malagò, ‘agenzia per Milano-Cortina costituita in ritardo, è corsa contro il tempo'

15 dicembre 2021 a

a

a

Venezia, 15 dic. - (Adnkronos) - "Ho un'interlocuzione quotidiana con il Cio e il presidente Bach ha detto che non può risolvere i problemi del mondo. Lo trovo giusto. La costituzione dell'agenzia, la parte pubblica mentre la Fondazione è il comitato organizzatore degli eventi, è partita a 19 mesi dal momento in cui abbiamo vinto i Giochi. Non è un problema finanziario, è un problema di mettere a terra i progetti e ora è una corsa contro il tempo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa per presentare le iniziative culturali dei Giochi invernali che si terranno in Italia tra 5 anni.