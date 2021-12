15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Escludo ogni intesa" in Ue "che possa avere come unico punto quello delle migrazioni secondarie". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.