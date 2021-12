15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Da parte del governo non c'è stata alcuna volontà punitiva verso i sindacati. Tanto che lunedì o martedì abbiamo convocato un tavolo sulla possibile riforma delle pensioni. C'è volontà di colloquio, confronto, ascolto, come abbiamo fatto per il decreto sulla sicurezza sul lavoro". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato.