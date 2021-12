15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ah, dimenticavo: buon Natale e buone feste a tutti". Così, riprendendo la parola in Aula alla Camera, il premier Mario Draghi terminando la replica all'informativa in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.