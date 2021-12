15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Da iperuranio pensare che Draghi possa prorogare lo stato di emergenza per restare o meno a palazzo Chigi". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. Draghi oltre alle qualità soggettive, ha anche una grande capacità di tenere insieme un classe politica che si picchierebbe dalla mattina alla sera. Per me è molto importante che resti perchè altrimenti dopo due minuti salta tutto".