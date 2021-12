Fed: taglia acquisti mensili a 30 mld e 'vede' tre rialzi tassi in 2022

15 dicembre 2021 a

Washington, 15 dic. - (Adnkronos) - Come previsto la riunione del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve ha portato a una accelerazione del cosiddetto 'tapering' con una riduzione degli acquisti di obbligazioni, che scendono a 30 miliardi di dollari al mese (20 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di 10 miliardi di dollari per i titoli garantiti da ipoteca delle agenzie), un livello che porterà il programma di interventi a concludersi a marzo invece di giugno. Lasciando fermi fra 0 e 0,25% i tassi federali la Fed adesso prevede tre aumenti nel 2022, rispetto all'unico rialzo previsto a settembre: alla fine del prossimo anno, quindi il livello dei tassi federali dovrebbe attersarsi intorno allo 0,9%. Nelle nuove previsioni, la banca centrale ha alzato dal 2,2 al 2,6% la sua stima per l'inflazione nel 2022 mentre la crescita dell'economia Usa dovrebbe rallentare al 4% il prossimo anno dal 5,5% stimato per il 2021. Spicca inoltre l'eliminazione dell'aggettivo "transitorio" nel riferimento all'inflazione.