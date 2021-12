F1: test Abu Dhabi, Schwartzman il più veloce e Sainz sesto nell'ultima giornata

15 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 15 dic. - (Adnkronos) - Robert Shwartzman è il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di Abu Dhabi. Il pilota russo, al volante dell'unica monposto del 2021, la Haas, ha fatto segnare il miglior crono in 1'25''348, quasi mezzo secondo più veloce dell'inglese Lando Norris, il più rapido con le nuove gomme Pirelli da 18''. Dietro alla McLaren troviamo l'Aston Martin del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes dell'inglese George Russell. Sesto tempo per Carlos Sainz su Ferrari (1'26''706): lo spagnolo ha inanellato 151 giri, più di chiunque altro in pista. La F1 dà appuntamento al 2022 con le presentazioni e i primi test ufficiali a Barcellona a fine febbraio.