Cultura, Tridico: 'Per il Paese è assett strategico'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Ci sono stati ospiti importanti per celebrare una giornata importante, quella della candidatura di una città molto bella, ricca di valore, di cultura e tradizioni che fa bene al Paese e alla Calabria. Purtroppo la Calabria è nota per altre faccende tristi, e me ne dispiace tantissimo anche da calabrese. Oggi invece si è parlato bene di Calabria e ne sono contento". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione del dossier per la candidatura di Diamante a Capitale italiana della Cultura 2024, svoltasi a Palazzo Wedekind a Roma. "La cultura italiana è molto vasta - ha proseguito Tridico -, circa il 15% del Pil ruota attorno alla cultura e alle attività che essa genera: per il Paese è un asset strategico. Insieme a Diamante ci sono altre città: come diceva il presidente della Commissione Cultura Nencini, ovunque si peschi si pesca bene. Diamante è una candidata così come tante altre di grande valore. Sono contento degli ospiti che ci sono stati qui, l'Istituto promuove anche la cultura: lo fa mostrando a tutti le opere che detiene e condividendo questo bellissimo palazzo con una platea diffusa di persone. Sosteniamo i lavoratori dello spettacolo e della cultura, siamo a fianco anche della cultura tra le tante attività che facciamo”.