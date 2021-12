Calcio: Eca, 'senza protocollo anti-Covid club non daranno giocatori per Coppa d'Africa'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - E' lotta aperta tra l'Associazione dei club europei (Eca) e la Coppa d'Africa, in programma il prossimo dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. La preoccupazione principale è relativa ai protocolli sanitari dell'evento, vista la pandemia di Covid che continua a colpire in tutto il mondo. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori”, scrive l'Eca in una mail inviata venerdì scorso alla Fifa.

Oltre alla mancanza di un protocollo sanitario del torneo (9 gennaio-6 febbraio), l'Eca evidenzia il rischio di un'assenza dei giocatori più lunga del periodo di disponibilità previsto, a causa delle 'quarantene e restrizioni di viaggio' legate in particolare l'emergere della variante Omicron del coronavirus.

Secondo le regole per lo svincolo dei nazionali, confermate più volte dalla Fifa dall'agosto 2020, i club possono trattenere i propri giocatori se "è obbligatoria una quarantena di almeno cinque giorni dall'arrivo” nel luogo “dove si dovrebbe giocare la partita, o presso la sede del club al suo ritorno". Il consiglio di amministrazione dell'Eca all'inizio di dicembre ha ribadito che questi principi dovrebbero essere "rigorosamente osservati".