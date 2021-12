Borsellino: ex legale Scarantino, 'così ex pentito ritrattò la ritrattazione sulla strage Via D'Amelio' (2)

15 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - L'avvocato Giuseppe Scozzola gli chiede se nel corso dell'interrogatorio ci fu una “sospensione”, e l'avvocato Foresta risponde: “Sì, se non ricordo male, ci fu una pausa per verbalizzare le dichiarazioni della sua ritrattazione”, replica il legale. Ma l'avvocato Scozzola ribatte: “Nel verbale la ritrattazione non risulta”. "Scarantino quando ritrattò la ritrattazione spiegò che aveva dei problemi derivanti soprattutto dalla moglie - dice - rese plausibile la ritrattazione della ritrattazione. Disse che si era creata una tensione all'interno della sua famiglia. E per questo voleva ritrattare e tornare sui suoi passi. I magistrati prima restarono sconcertati poi presero per buona questa dichiarazione, ma una parte dello sconcerto era rimasto". "Poi ritrattò la ritrattazione - racconta - e le cose tornarono alla normalità". "Ma la parte sulla ritrattazione non fu cristallizata", cioè non fu messa a verbale.

"Chi verbalizzò quell'interrogatorio?", chiede ancora l'avvocato Scozzola. "non lo so", risponde il legale. "Apparteneva al 'Gruppo Falcone e Borsellino?", chiede Scozzola. "Non ricordo", replica Foresta.