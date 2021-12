Basket: Nba, i Nets battono all'overtime i Raptors nonostante 7 assenti per Covid

15 dicembre 2021 a

New York, 15 dic. - (Adnkronos) - Nonostante le gravi assenze a causa del protocollo Covid che li ha costretti a fare a meno di sette giocatori, tra cui anche James Harden, i Brooklyn Nets (20-8) superano 131-129 dopo un tempo supplementare i Toronto Raptors (13-15). Dopo essere stati travolti dai canadesi in un terzo quarto da 44-25 per gli ospiti, la squadra di Steve Nash si è aggrappata a Patty Mills e Kevin Durant forzando l'overtime e portando a casa il terzo successo consecutivo.

E dire che Durant non avrebbe neanche dovuto giocare questa partita, sciogliendo i dubbi sulla sua presenza solo all'ultimo secondo per poter raggiungere gli otto giocatori necessari per scendere in campo e non dare forfait alla partita. Una volta sul parquet però ha giocato da candidato Mvp quale è, chiudendo con una tripla doppia da 34 punti (6 nel supplementare), 13 rimbalzi e 11 assist tirando 12/29 dal campo in 48 minuti di gioco, leader di un quintetto tutto in doppia cifra.

L'altro protagonista di serata è stato Mills, che ha realizzato 16 dei suoi 30 punti nel solo quarto periodo, tra cui la tripla a 13 secondi dalla fine che ha forzato il supplementare dopo che i Raptors avevano rimesso la testa avanti con due canestri di Scottie Barnes. Il terzo miglior realizzatore di squadra è Kessler Edwards con 17 punti, seguito dai 16 di Nic Claxton, i 13 di Blake Griffin e i 10 di David Duke Jr.