Basket: Curry e la difesa piegano New York, Golden State mantiene miglior record Nba

New York, 15 dic. - (Adnkronos) - Steph Curry ci mette 4 minuti e mezzo a togliersi la scimmia dalla spalla, realizzando le due triple necessarie per superare il record di Ray Allen — presente in prima fila al Madison Square Garden — a quota 2.974 triple realizzate in carriera. A portare gli Warriors (23-5) alla vittoria per 105-96, grazie alla quale mantengono il miglior record Nba, è però di nuovo la difesa, tenendo i Knicks (12-16) al 36% dal campo in particolare con un terzo quarto da 24-16, scavando un solco che i padroni di casa non sono più riusciti a colmare.

Curry, visibilmente emozionato durante il timeout dopo aver superato il record di Ray Allen, ha poi aggiunto altre tre triple al suo bottino (il prossimo traguardo sono le 3.000 triple, distanti 23 centri dalla lunga distanza) chiudendo con 22 punti e 5/14 dall'arco, miglior realizzatore di una squadra che ha avuto anche 18 punti da Andrew Wiggins e 19 da Jordan Poole (13/13 ai liberi), oltre a 14 dalla panchina di Nemanja Bjelica

I Knicks hanno invece mandato quattro giocatori in doppia cifra guidati dai 31 punti di Julius Randle, ma non sono riusciti a sopperire alle assenze di RJ Barrett, Obi Toppin e Quentin Grimes (tutti nel protocollo anti-Covid) né a evitare la quarta sconfitta consecutiva (settima nelle ultime otto). Oltre a Randle ci sono 15 punti per Derrick Rose, 14 per Alec Burks e 12 per Immanuel Quickley.