Artmarket.com: Pak Permette a Migliaia di Collezionisti di Comprare Parti di un'Opera il Cui Prezzo Totale Raggiunge i 91,8 Milioni di Dollari

15 dicembre 2021 a

a

a

PARIGI, 15 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- L'idea di acquistare un'opera d'arte in modo collettivo risale a molto tempo fa ed è stata presa in considerazione in diversi schemi e formati. Ma il problema di come rivendere le "parti" ha sempre rappresentato un ostacolo complesso.

Secondo Artprice, però, si è finalmente trovata una soluzione a questo problema grazie agli NFT. L'artista anonimo Pak ha messo in vendita per 48 ore delle "unità di massa" su Nifty Gateway. L'opera finale, intitolata The Merge, è composta da 266.445 "unità" che possono essere vendute separatamente e immediatamente sulla blockchain.

Secondo Thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «La blockchain e gli NFT hanno finalmente permesso di progettare delle forme di cartolarizzazione realmente efficaci sul mercato dell'arte. I token non fungibili hanno aperto un numero infinito di possibilità per l'acquisizione di parti di un'opera, come ha dimostrato Pak con questa incredibile vendita. Ciò rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma per il mercato dell'arte».

28.000 collezionisti

D'ora in avanti, l'incognita non sarà più il prezzo di vendita (fissato in anticipo), ma piuttosto il numero di unità acquistate. Inoltre, Pak e Nifty Gateway hanno messo a punto tutta una strategia per stimolare la domanda durante le 48 ore della vendita:

Complessivamente sono state acquistate 266.445 "unità di massa" da 29.000 diversi acquirenti per un totale di 91,8 milioni di dollari. Ciò vuol dire un prezzo medio di 316 $ a unità e una media di 9 unità per ogni acquirente. Secondo Artprice by Artmarket, il risultato è una vera "comunità" che l'artista ha riunito per creare un'opera immensa e dematerializzata, in cui ognuno è libero di rivendere le proprie parti in qualunque momento.

Generalmente le opere d'arte sono vendute all'asta singolarmente piuttosto che in serie. Nel 2019 la vendita della scultura Rabbit (1986) per 91,12 milioni di dollari ha reso Jeff Koons l'artista vivente più costoso.

Una o più opere?

Lo scorso aprile Pak ha organizzato un'asta insieme a Sotheby's chiamata "The Fungible Collection". Per tre giorni, e per soli 15 minuti al giorno, chiunque poteva acquistare dei "cubi" ad un prezzo fisso:

Mentre i cubi nel portafoglio di ciascun acquirente erano collegati tra loro, i 23.598 cubi totali non costituivano un'opera intera vera e propria: ogni acquirente ha comprato la sua propria serie di cubi ad un prezzo d'acquisto medio di 587 $. Analogamente, l'opera The first 5,000 days di Beeple (venduta da Christie's lo scorso marzo per 69,4 milioni di dollari) è composta in teoria da 5.000 opere intere, il cui prezzo medio si aggira quindi sui 14.000 dollari.

Per fare un confronto, la vendita della Macklowe Collection lo scorso 15 novembre da Sotheby's New York ha raccolto 676 milioni di dollari da 35 opere, ovvero un valore medio di 19,3 milioni di dollari a lotto. Questo confronto non ha molto senso se non dal punto di vista dell'omogeneità delle opere e della loro cartolarizzazione. Immaginate che abbiate avuto la possibilità di acquistare una parte dell'opera No. 7 di Mark Rothko (che è entrata nella Macklowe Collection nel 1987) per 500 $. Dopo la sua vendita per 82,5 milioni di dollari, sareste entrati in possesso della 165.000a parte del dipinto.

Ma l'approccio di Pak è l'esatto contrario in quanto l'opera The Merge ancora non esisteva al momento della vendita. Nessuno sapeva che aspetto avrebbe avuto. È proprio comprandone una parte che ciascun collezionista contribuisce a quest'opera sconosciuta. Invogliando gli acquirenti tramite un basso prezzo iniziale e incentivandoli ad acquistare il maggior numero possibile di unità per poter ricevere un premio, The Merge è un gioco che riunisce esperti di tecnologia, appassionati di criptovalute e NFT e amanti dell'arte sempre più affascinati da quest'universo.

Gli artisti si sono finalmente spostati nella posizione centrale intorno a cui ruota il mercato dell'arte.

Secondo Artmarket.com, gli NFT rappresentano un vero movimento popolare che ha creato il suo proprio ecosistema, con un'economia virtuosa e un potenziale di crescita esponenziale.

Infatti, il fatturato generato dagli NFT da inizio anno (fino al 09/12/2021), misurato dagli smart contract Ethereum ERC 721 e ERC 1155 relativi al mercato e alle collezioni d'arte, è pari a 26,9 miliardi di dollari (fonte: Chainalysis).

Immagine: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Invader-Joconde.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata fondata nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è controllata dal Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who ©:Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, per oltre 770.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale dell'informazione sul mercato dell'arte, ha come ambizione quella di diventare, mediante il suo Global Standardized Marketplace, la più grande piattaforma di NFT d'arte.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6300 Case d'Asta e produce informazioni chiave sul Mercato dell'Arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I 5,4 milioni di utenti (registrati + social media) hanno accesso agli annunci pubblicati dagli altri utenti. Oggi questa rete rappresenta il Global Standardized Marketplace®, leader nella compravendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio Francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto il marchio di Stato "Società Innovativa" dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI) (per la seconda volta nel novembre del 2018 per altri 3 anni), che sostiene la società nel progetto di consolidamento della sua posizione come operatore globale del mercato dell'arte.

Rapporto 2020-2021 di Artprice sul mercato dell'arte contemporanea by Artmarket.com:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Rapporto 2020 sul Mercato Globale dell'Arte di Artprice by Artmarket, pubblicato nel marzo del 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice:serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Segui tutte le notizie sul Mercato dell'Arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 5,4 milioni di follower)twitter.com/artmarketdotcomtwitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Il museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 milioni di follower)

https://vimeo.com/124643720

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatti: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707373/Artmarket_Invader_Joconde.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg