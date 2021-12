Scienze: prezzo stellare per microscopio di Darwin, venduto per 702mila euro**

15 dicembre 2021 a

Londra, 15 dic. - (Adnkronos) - L'unico microscopio di Charles Darwin (1809-1882) che sia mai stato offerto all'asta è stato venduto questa sera da Christie's a Londra per il prezzo record di 598.500 sterline, pari a 702.041 euro. Il microscopio del tipo Gould di Cary (era stimato 250.000 sterline) fu regalato dal grande biologo inglese, padre dell'evoluzionismo, a suo figlio Leonard Darwin (1850-1943) nel 1864. Da allora era passato per discendenza attraverso la famiglia per quasi 200 anni.

James Hyslop, capo del dipartimento di strumenti scientifici e storia naturale di Christie's, ha detto al termine dell'asta: "Il microscopio della famiglia di Charles Darwin ha raggiunto un prezzo record per un microscopio del XIX secolo e ringraziamo la famiglia Darwin per aver affidato a Christie's questo importantissimo pezzo di storia scientifica. Il microscopio è stato acquistato per un celebre collezionista attraverso Gurr Johns Advisory, che spera che molti altri appassionati di Darwin saranno in grado di godere del microscopio in mostra in un'istituzione pubblica in prossimo futuro".

Gli inizi della carriera scientifica di Charles Darwin, incentrati sugli studi sulle creature marine, coincisero con la comparsa sul mercato del microscopio, che fu progettato da Charles Gould per la ditta Cary intorno al 1825. Dei sei microscopi superstiti associati a Charles Darwin, quattro sono noti per essere stati acquistati più tardi (due nel 1831, uno ciascuno nel 1847 e intorno al 1848).