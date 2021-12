Quirinale: Letta, 'sarà eletto dopo 4-5 votazioni, partiti non reggerebbero 20 voti'**

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Le forze politiche non reggerebbero 20 votazioni, il presidente o la presidente sarà eletto nelle prime votazioni e sarà un bene, dopo 4 o 5 votazioni. Non credo sia immaginabile che il presidente della Repubblica sia eletto alla 23esima votazione dopo 15 giorni di conclave. Non lo vedo possibile, non mi sembra ci sia la possibilità". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line del libro di Alberto Orioli sul Quirinale.