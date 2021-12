Quirinale: Letta, 'il king maker è collettivo, il Pd non può esserlo'**

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic (Adnkronos) - Nelle ultime scelte per il Quirinale "il Pd era il king maker, sono stati sempre i segretari del Pd, cosa che non può essere questa volta con il Pd che ha il 12-13% della rappresentanza parlamentare in questo Parlamento". Lo ha detto Enrico Letta presentando un libro sul Quirinale.

"Questa volta non può che essere un king maker collettivo, condiviso, per individuare il percorso, il nome del presidente e portare all'elezione -ha spiegato il segretario del Pd-. La frammentazione politica ci racconta una storia in cui non c'è un king maker, ma è collettivo. E' una condizione e una garanzia di scelta condivisa. Ognuno sa che forzando la mano per scelte con una maggioranza stretta non otterrà il risultato".