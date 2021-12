Pnrr: Draghi, 'dobbiamo dimostrare che fiducia in Italia è meritata'**

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Questa sensazione di un ritrovata fiducia da parte del resto del mondo e dell'Ue nei confronti dell'Italia, porta a una grande responsabilità nel dimostrare che questa fiducia è meritata". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

"Se arrivano 220 miliardi del Next Generation significa che altri paesi Ue hanno accettato di tassare i propri cittadini per dare soldi all'Italia e questo significa che noi dobbiamo essere profondamente responsabili per mostrare che la fiducia è meritata. Questi investimenti e le riforme collegate devono essere fatti e bene".