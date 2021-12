Musica: Billie Eilish, 'guardare i porno dall'età di 11 anni mi ha devastata'**

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Un'esposizione alla pornografia da bambina che le "distrutto il cervello". Poco prima del suo ventesimo compleanno questa settimana (18 dicembre), Billie Eilish ha parlato a ruota libera in un'intervista rivelando i suoi incubi sui video che guardava dall'età di 11 anni. Apparendo all'Howard Stern Show su Sirius Xm lunedì 13 dicembre, la giovanissima pop star non ha usato mezzi termini: "Penso che il porno sia una vergogna. Guardavo un sacco di porno, a dire il vero. Ho iniziato a guardare il porno quando avevo, tipo, 11 anni", ha detto, aggiungendo che l'attrattiva di guardarli era dovuta al tentativo di sentirsi non esclusa, "una dei ragazzi".

"Penso che mi abbia davvero distrutto il cervello -ha ammesso la Eilish- e mi sento incredibilmente devastata per essere stata esposta a così tanto porno". Discutendo poi di come il porno che ha guardato abbia influenzato negativamente le sue prime relazioni sessuali, la cantautrice ha aggiunto: "Le prime volte che ho fatto sesso, mi sono resa conto che non stavo dicendo di 'no' a cose che non andavano bene. Era perché pensavo che fosse quello da cui avrei dovuto essere attratto".

Nella stessa intervista Eilish ha rivelato che le è stato diagnosticato il Covid-19 all'inizio di quest'anno. "E' stato brutto", ha detto."Voglio dire, non sono morta, e non stavo per morire, ma questo non toglie quanto sia stato orrendo. E' stato terribile. Ho ancora effetti collaterali. Sono stata malata per quasi due mesi". L'interprete di 'Lovely' ha poi spiegato di aver contratto il Covid nonostante il vaccino ed è "grazie al vaccino che sto bene. Penso che se non fossi stato vaccinato sarei morta", ha aggiunto.