Governo: Draghi, 'cambiamento con sguardo costante a più deboli'**

15 dicembre 2021

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Questo governo affronta il cambiamento non con spirito difensivo ma con coraggio e determinazione. Di questo credo che tutti voi abbiate dato atto. Ma è anche un cambiamento molto difficile, nell'arco di due anni e mezzo è cambiata la nostra prospettiva in maniera radicale, con il Covid, la transizione ecologica e digitale, le sfide geopolitiche. L'altra linea del governo è affrontare con coraggio, lungimiranza, intelligenza, ma con un costante sguardo ai più deboli, altrimenti il cambiamento non avviene". Così il premier Mario Draghi al Senato.