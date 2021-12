Fondazione Open: Renzi presenta in Procura, depositata memoria difensiva**

15 dicembre 2021 a

Firenze, 15 dic. - (Adnkronos) - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è presentato questa mattina in Procura a Firenze, davanti ai pubblici ministeri dell'inchiesta sulla Fondazione Open, Luca Turco e Antonino Nastasi. L'ex premier era accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Federico Bagattini e Giandomenico Caiazza. Presente anche il procuratore capo Giuseppe Creazzo.

Renzi, indagato per finanziamento illecito ai partiti nell'ambito dell'inchiesta sul Open - considerata la 'cassaforte' renziana per realizzare la scalata al Pd e organizzare la kermesse della Leopolda - ha depositato una memoria difensiva, come previsto dalla procedura all'esito della notifica della conclusione delle indagini da parte della Procura.