Covid: chef Barbieri, ‘vacciniamoci tutti e... di green pass non se ne parli più'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Mi sono rotto... Vacciniamoci direttamente tutti e non parliamo più di green pass...”. Lo ha detto rispondendo all'Adnkronos - riguardo il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che prevede il certificato verde rafforzato per entrare nei ristoranti al chiuso anche in zona bianca - Bruno Barbieri, chef del Fourghetti di Bologna e giudice di Masterchef Italia, durante la conferenza di presentazione del talent culinario che partirà domani in prima serata su Sky e in streaming su Now.