Università: Sala, 'BicoccaLab è un progetto ambiziosissimo'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - “BicoccaLab è un progetto ambiziosissimo, ma la Bicocca l'ambizione ce l'ha da un po' di anni dimostrando di non essere solo chiacchiere ma di riuscire a fare le cose. Mi colpisce questa idea di fare tutto anche in fretta e il coraggio di affermare che è il momento di sottrarre e non di aggiungere dal punto di vista edilizio. Mi colpisce infine la generosità di pensare tanto al quartiere e ai suoi abitanti. Questo progetto non è solo per gli studenti della Bicocca ma anche per il quartiere dove si vuole portare verde, cultura e sport. Un caso veramente straordinario”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto BicoccaLab all'Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'obiettivo è quello di rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti senza prevedere nuove strutture in futuro.

“Dobbiamo ringraziare l'Università Bicocca – prosegue Sala – questa università ha un'ambizione che si basa su gambe solide e l'ha dimostrato in questi anni con una crescita che nessuno poteva immaginarsi e con la capacità di continuare a rilanciare. Il ruolo di una grande università in una grande città è quello di dimostrare che, attraverso l'innovazione e la collaborazione con le altre forze cittadine, ci si può inserire in quel percorso che la città vuole perseguire. Se il percorso politico-sociale di Milano è quello di dare vita, dignità e presenza a ogni singolo quartiere, bisogna fare quello che sta facendo l'Università Bicocca lavorando sul verde, sulla mobilità sostenibile, la salute e la cultura. Abbiamo una comunità d'intenti che mi rassicura molto”.