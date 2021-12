Superbonus, Conte: 'Favorevoli ad estenderlo fino al 2025, inserendo misure antisismiche'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Per il M5s la cultura della prevenzione rappresenta un obiettivo politico molto importante. I cittadini vanno educati anche all'interno delle scuole per prevenire il rischio. Noi siamo favorevoli ad estendere fino al 2025 il Superbonus. Potevamo concepirlo ancora più impattante, inserendo le misure antisismiche ma portava ad interventi troppo invasivi per le famiglie, causando disagi per la vita delle persone. Per questo, oggi, una misura che si dovrebbe portare avanti è quella di offrire la possibilità di contributi per agevolare gli affitti nei mesi di lavoro nelle abitazioni”. Così il l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento al Convegno Nazionale organizzato da Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC in occasione della IV Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica presso Palazzo Ferrajoli a Roma.

“Il Superbonus si sta rilevando - continua Conte - un principale volano per il Paese. Questo significa crescita, lavoro e sostenibilità ambientale. E' il vero booster per la crescita del paese. Ora bisogna eliminare il tetto Isee per le villette, o abitazioni unifamiliari. introdotto dal Cdm per avere un'equità sociale. La crescita economica di cui stiamo beneficiando è un vantaggio sociale che si deve ripartire fra tutti. Abbiamo parlato ieri con il presidente Draghi l'esigenza di intervenire ancora in Parlamento su questa cosa per superare qualche ulteriore estensione per il superbonus. Questa è la ricetta che ci permette di guardare al domani. Stiamo crescendo nonostante la pandemia con una media superiore a quella europea, non è una crescita di solo rimbalzo e quindi bisogna proseguire lungo questa strada. Ma bisogna fare di più per la questione antisismica. Dal punto di vista di gestione futura del rischio sismico è importante il processo di digitalizzazione dell'intera pubblica amministrazione, per avere una mappa aggiornata costantemente di ogni singola criticità”.