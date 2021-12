Senato: Cucca (Iv), 'dolore per scomparsa Ligios, protagonista politica sarda'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi è deceduto a Nuoro il senatore Giosué Ligios. Per capire chi è, basta ricordare che il senatore Ligios è stato semianalfabeta fino all'età di vent'anni. Appartenente a una famiglia umilissima di soli pastori, a vent'anni ha deciso, con grande e forza e grande coraggio, di riscattarsi e si è messo a studiare". Così intervenendo in aula il senatore Giuseppe Luigi Cucca di Italia Viva.

"In pochi anni ha bruciato le tappe ed è stato un protagonista della vita politica sarda. Nel 1964 è stato Presidente della Provincia di Nuoro, consigliere regionale del 1969, assessore regionale, senatore per tre legislature e Sottosegretario al tesoro, europarlamentare egualmente per tre mandati ed eletto anche Capogruppo del Partito Popolare in Europa. Ovviamente, nella sua umiltà, è stato sempre vicino alla comunità sarda di cui conosceva bene le problematiche, come conosceva bene le problematiche del territorio ed effettivamente ha dato davvero lustro alla vita politica sarda. Quando si parla di lui, usare il termine 'straordinario' non è più retorica, è dovere di tutti quanti noi onorare la sua memoria".