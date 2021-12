Scuola: Giannelli (presidi), 'Super app? Dispiace che sia arrivata all'ultimo momento'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Dispiace che la super app per il controllo delle certificazioni verdi e ricalibrata sul nuovo scenario normativo di obbligo vaccinale al personale scolastico sia arrivata all'ultimo momento e che i colleghi potranno vederla solo oggi pomeriggio", poco prima dell'entrata in vigore delle nuove misure. Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli commenta all'Adnkronos l'arrivo della nuova super app di controllo del super green pass del personale scolastico.

Con la super app dedicata i dati sensibili non saranno più sensibili? "Per quanto riguarda l'acquisizione da parte dei dirigenti o dei suoi delegati di dati sensibili il discorso privacy è superato dalla disposizione di legge, che ci consente di acquisire informazioni su chi è vaccinato e chi no - risponde - Si tratta ovviamente di dati che non possono essere divulgati e la cui acquisizione è limitata ad un unico trattamento autorizzato che è quello previsto e necessario al fine per cui è stata creata la super app": la verifica di possesso del super green pass.