Scrittori: è morto Charles Morris, autore di 'Crack', bestseller su crisi finanziaria 2007

New York, 14 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense Charles Richard Morris, avvocato ed ex banchiere, che con una serie di libri provocatori ha denunciato la mancanza di etica nell'economia e nella finanza, è morto ad Hampton, nel New Hampshire, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 13 dicembre, è stata pubblicata oggi dal "New York Times".

Autore di una quindicina di libri, Morris aveva avuto grande successo con il bestseller "Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro" (uscito in Usa nel 2008 e tradotto in italiano da Elliot Edizioni), dove indagava la vicenda della crisi finanziaria provocata dai famigerati subprime loans del 2006-8. Tra coloro che avevano previsto il disastro, Morris descriveva la nascita della cosiddetta "finanza strutturata", l'assenza di regole, il grande successo del mercato dei derivati e, infine, denunciava l'importanza crescente della matematica finanziaria nel trading.

Sempre Elliot Edizioni ha pubblicato "Idee per un'economia responsabile Warren Buffett, George Soros, Paul Volcker e il disastro del mercato" (2009), in cui Morris presentava una serie di proposte per un'economia del futuro basata su un'etica forte e universalmente condivisa. Gli articoli di Morris sono stati pubblicati regolarmente sulle riviste "Atlantic Monthly", "The New York Times" e "The Wall Street Journal". Tra i suoi libri in inglese "The Cost of Good Intentions" (uno dei New York Times' Best Books of 1980), "The Coming Global Boom2 (New York Times Notable Book of 1990) e "The Tycoons" (Best Book of 2005).