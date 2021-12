Scrittori: Dostoevskij, ai Lincei convegno di studi per bicentenario nascita

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - In occasione del bicentenario della nascita dello scrittore russo Fedor Dostoevskij (1821- 1881) l'Accademia dei Lincei organizza mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre un convegno a Palazzo Corsini a Roma. Il titolo "Fedor Dostoevskij scrittore che cresce con i suoi lettori" sottolinea il filone di studi che punta sul ruolo dei lettori nella 'crescita' delle scritture religiose e letterarie esplorato da due soci lincei in area anglo-francese, a proposito di Šestov e Boris de Schloezer come 'eredi' del grande romanziere di "Delitto e castigo" e "I fratelli Karamazov" (Carlo Ossola) e dell'approdo di Dostoevskij a George Steiner e a Rowan Williams (Piero Boitani).

Ma altrettanto ben rappresentati al convegno sono anche due altri approcci (più tradizionali, ma sempre vitali e necessari al testo dostoevskiano: 1) quello che mira a precisare cosa esattamente aveva in mente l'autore in questa o quella sua opera, e su questo vertono i contributi di Fausto Malcovati ("Memorie di una casa di morti"), Cristiano Diddi ("Memorie del sottosuolo"), Damiano Rebecchini ("Delitto e Castigo"), Stefano Aloe ("Demoni"), Maria Candida Ghidini ("Adolescente"), Mario Capaldo, anch'egli linceo ("I Fratelli Karamazov e la sua continuazione che la morte impedì all'autore di scrivere"); 2) quello che sonda il testo dostoevskiano da prospettive particolari, come fanno i soci lincei Gustavo Zagrebelsky, Tullio Padovani e Massimo Cacciari, che commentano, i primi due - da giuristi - rispettivamente la "Leggenda del Grande Inquisitore" e "Delitto e castigo", e il terzo - da filosofo - l'impossibile dostoevskiano: e ancora Janja Jerkov, che legge "I fratelli Karamazov alla luce di un'idea di Lacan" ("quando si scrive, si può toccare il Reale, ma non il vero"), e Julia Kristeva, che sviluppa un asse portante (nihilismo) del suo libro appena pubblicato da Fayard ("Dostoīevski face à la mort, ou le sexe hanté du langage", 2021).

Infine, come capita raramente, ben cinque interventi sono riservati a preziosi temi di nicchia: ai due magnifici cantieri 'aperti' dello scrittore: il Diario di uno scrittore e l'Epistolario (il primo esplorato da Raffaella Vassena, il secondo da Giulia De Florio), ai problemi di traduzione (Claudia Zonchetti), a due pilastri essenziali del mondo dostoevskiano: la grande letteratura europea (Cesare G. De Michelis, Dostoevskij e Dante) e Cristo, a cui Simonetta Salvestroni ha appena dedicato un aureo libretto ("Cristo nei romanzi di Dostoevskij", Qiqajon. Comunità di Bose 2021).