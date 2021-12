Savarese (Windtre): "Da nostri dati valore aggiunto in logica mobilità-as-a-service"

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "In ambito smart city, uno degli elementi abilitanti di Windtre è l'analisi relativa ai flussi sulla mobilità dei cittadini. Abbiamo a disposizione un campione formato dal 40% della popolazione italiana che possiede un device mobile, ovvero 24 milioni di italiani da cui riusciamo a elaborare, nel totale rispetto della privacy e del Gdpr, informazioni sulla frequenza e sulla tipologia degli spostamenti. I nostri dati, uniti a quelli forniti delle aziende di trasporto, possono produrre un valore aggiunto nella logica di mobility-as-a-service. Oltre queste soluzioni, Windtre offre naturalmente anche servizi di connettività, che è in grado di integrare con proposte di analisi dei dati ed elaborazione di contenuti informativi". Così Marcello Savarese, Chief Data and Product Development Officer di Windtre a margine del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.