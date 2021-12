14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - Per la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del capo dello Stato "ci sono molti precedenti e la situazione generale, li guardiamo e deciderò la data. Non devo spiegare". Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con l'Asp.