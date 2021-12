Pnrr, Asstra: "Risorse per 27,4 mld per Tpl"

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un tema centrale sul tema dei trasporti pubblici locali è senz'altro quello delle risorse: il Tpl può contare su contributi in conto investimenti di oltre 27,4 miliardi di Euro sull'orizzonte 2015-2033 (escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari) per l'acquisto di autobus e di materiale rotabile ferroviario, interventi per la sicurezza della rete ferroviaria, lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e il rinnovo della flotta navale. E' quanto si legge nel 'Position Paper' di Asstra, presentato in occasione del convegno 'Next Generation Mobility'.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destina 8,58 miliardi di euro per rendere il trasporto collettivo più sostenibile, prevedendo ad esempio il rinnovo di flotte bus e treni “verdi” (3,64 miliardi di euro), lo sviluppo del trasporto rapido di massa (3,6 miliardi di euro) e lo sviluppo del MaaS (40 milioni di euro).

Nell'attuare le misure previste per sostenere l'intera filiera del Tpl "occorre mantenere la distinzione tra gli interventi di carattere straordinario del Pnrr e quelli di natura strutturale". Su quest'ultimo aspetto "si tratta di superare le differenziazioni basate sulla proprietà delle imprese in favore di logiche coerenti con il quadro normativo europeo e fondate su principi di efficacia ed efficienza del servizio, oltre a semplificare la contrattualistica pubblica e gli adempimenti amministrativi in linea con le previsioni definite in sede europea".