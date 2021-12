Palermo: restano sotto sequestro i locali che ospitano palestra Virgin Active (2)

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Considerato che l'aggravio del carico urbanistico è stato individuato, dal Pm e dal Tribunale, nel maggiore sfruttamento delle opere di urbanizzazione (impianti fognari, viabilità etc.) - a causa della superiore capacità erogativa di prestazioni del nuovo centro polisportivo Virgin rispetto a quello preesistente (Avant Garden) -, ben potrebbe profilarsi la via dell'immediata ripresa delle attività attraverso una limitazione numerica dell'afflusso di pubblico, ovvero mediante una selezione delle attività sportive contemporaneamente praticabili, onde contenere lo sfruttamento dei servizi entro il limite del carico urbanistico preesistente - prosegue il gip Pilato - Un simile provvedimento non può tuttavia essere adottato in questa sede, non tanto perché difetta una esplicita domanda in tal senso, quanto perché non si dispone di quegli elementi concreti di valutazione che consentirebbero di effettuare una scelta".

E conclude: "Nulla osta ovviamente che tale soluzione venga perseguita dalle parti attraverso un'analisi concreta delle singole discipline fornite dal centro sportivo". I locali erano stati sequestrati più di un anno fa per abusi edilizi, a cui la Virgin Active è estranea. Era stata la Polizia municipale a sequestrare la palestra Virgin di via Ventura, il centro sportivo che aveva aperto in città a fine 2019 attirando migliaia di iscritti. Il sequestro dei vigili del nucleo Edilizio-urbanistica era scattato su richiesta dell'autorità giudiziaria. Adesso alla difesa della proprietà resta il Tribunale del Riesame.