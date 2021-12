Open: Renzi, 'Giunta riconosce che pm violano Costituzione'

14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi al Senato la Giunta per il Regolamento riconosce a larghissima maggioranza (14-2) che esiste una violazione della Costituzione da parte dei pm fiorentini Turco e Nastasi. Si tratta di una decisione fondamentale per la battaglia di civiltà che sto combattendo". Così il senatore Matteo Renzi commentando il voto di oggi in Giunta al Senato.

"In altri casi alcuni colleghi parlamentari hanno chiesto di utilizzare l'articolo 68 Costituzione per evitare il processo. Io no. Io non chiedo di evitare il processo: chiedo solo che si sanzioni il comportamento illegittimo e incostituzionale del dottor Turco e del dottor Nastasi. Io non ho violato la Legge, gli inquirenti hanno violato la Costituzione: questo è ciò che dimostrerò in tutte le sedi istituzionalmente preposte. Io non scappo dalla giustizia, io chiedo giustizia. In questa bella giornata dispiace per l'atteggiamento del Pd che finisce per astenersi inseguendo il Movimento Cinque stelle".

"Quello che era un partito riformista e garantista insegue oggi Conte e i suoi adepti nel peggior populismo, quello giudiziario. Sono curioso di vedere come voteranno in aula a scrutinio palese i colleghi del Pd, ricordando i principi sui quali sono stati eletti. Per il momento ringrazio la Giunta, il Presidente, la relatrice e in particolare modo i colleghi commissari di Italia Viva che stanno combattendo - non da soli - una battaglia di civiltà giuridica e di dignità per la politica".