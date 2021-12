Olimpiadi: Coldiretti Lombardia, 'vetrina per agroalimentare e turismo rurale'

14 dicembre 2021 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - “Siamo convinti che le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 possano diventare una nuova occasione per far conoscere e valorizzare ancora di più i nostri territori, il nostro agroalimentare e tutte le esperienze offerte dal turismo rurale”. Lo afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, all'incontro 'Territori Olimpici: la Lombardia protagonista', tenutosi oggi a Milano.

“Come Coldiretti - continua Voltini - non vogliamo sprecare questa opportunità così importante e lavoreremo per mettere al centro la distintività dei nostri prodotti tipici, l'ospitalità contadina, il lavoro quotidiano degli agricoltori come custodi del territorio e di biodiversità e come produttori di cibo di qualità, senza dimenticare lo stretto legame che c'è tra sport, salute e sana alimentazione anche nei confronti delle nuove generazioni”.