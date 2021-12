Olimpiadi: assessori lombardi, 'Milano Cortina grande sfida per giovani e territori' (2)

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Le Olimpiadi "non saranno soltanto un successo sportivo. I Giochi costituiranno anche una leva per i nostri territori che hanno sofferto a causa del Covid in termini di servizi e anche di occupazione. E, in questo senso, saranno uno stimolo per i tanti giovani per raccogliere la sfida che li attende. Regione Lombardia - ha continuato l'assessore Stefano Bolognini - ha l'opportunità di accompagnare, nella logica sussidiaria che da sempre la contraddistingue, tutti gli stakeholder che saranno coinvolti nella preparazione dell'evento, tenendo assieme tutti gli elementi connessi".

Per il sottosegretario Antonio Rossi (Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi), "Questa è la tappa conclusiva del percorso che abbiamo iniziato alcuni mesi fa partendo dalla Valtellina, toccando la Valchiavenna, il Lario e oggi Milano. Faremo presto anche degli incontri specifici con la Fondazione Milano Cortina sui territori per spiegare in maniera pratica come utilizzare e gestire i vantaggi di questo evento. L'importante è non mettere in campo tanti singoli progetti, ma un grande unico piano d'azione da portare avanti assieme e da promuovere anche all'estero. Si tratta di una sfida ambiziosa ma non ho dubbi sulla legacy che lasceremo sui territori per i prossimi anni".