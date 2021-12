Nuoto: festival acquatico di Abu Dhabi al via domani con la staffetta 4x1,5 km

14 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 14 dic. - (Adnkronos) - La staffetta 4x1.5 km in acque libere, valida per le finali delle World Series, in programma mercoledì alle 12 (- 3 ore in Italia) apre il festival acquatico di Abu Dhabi. Per l'Italia ci saranno Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri che inizia il suo tour de force negli Emirati Arabi; ad eccezione di De Memme (assente Rachele Bruni) è la stessa formazione che ha vinto l'oro europeo a Budapest lo scorso maggio. Giovedì si disputeranno le due dieci chilometri; giorno in cui scatteranno anche i XV mondiali in vasca corta (16-21 dicembre).

Le qualificazioni mondiali dei tuffi dalle grandi Altezze (19-20 dicembre) e un'esibizione di tuffi mista di atleti e atlete da tre metri e dalla piattaforma (19-20 dicembre) sono previste nel fine settimana. Per le qualificazioni mondiali di Fukuoka dalle grandi altezze accedono i primi otto del mondiale di Gwangju (per gli azzurri già dentro Alessandro De Rose che fu quinto) più altri dodici atleti in base alla gara (più eventuali due wild card). Nella gara d'esibizione dei tuffi vi saranno tre atleti che si divideranno da trampolino e piattaforma e faranno ciascuno un tuffo più uno misto per un totale di tre tuffi. Lo scenario sarà la suggestiva Yas Island, tutto raccolto attorno alla fantascientifica Ethiad Arena che per l'occasione verrà attrezzata con una vasca da 25 metri compresaa la baia adiacente che ospiterà tuffi e fondo. Le gare di nuoto verranno trasmesse in diretta su Rai Sport.