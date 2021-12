Milano: sequestrati 230.000 metri cubi di rifiuti, denunciato titolare azienda

14 dicembre 2021 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - A Milano sono stati sequestrati 230.000 metri cubi di rifiuti terrosi e da demolizione edilizia, e una persona è stata denunciata dai carabinieri della Forestale intervenuti in un'azienda dell'area metropolitana. Dal controllo è emerso che i rifiuti risultavano "in fortissima eccedenza rispetto a quanto autorizzato, non differenziati, né l'azienda era in grado di assicurare la piena tracciabilità di tutto il materiale rinvenuto".

È stato anche sottoposto a sequestro un frantumatore mobile, "operante in assenza di autorizzazione e con la produzione di immissioni in atmosfera senza la debita autorizzazione". Il titolare dell'azienda è stato denunciato per i reati di gestione illecita, deposito incontrollato di rifiuti, violazione delle prescrizioni autorizzative ed immissioni in atmosfera non autorizzate.