Meteo: Lombardia, da venerdì arriva il freddo russo

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Sulla Lombardia tempo stabile fino a venerdì: soleggiato in montagna, con progressiva espansione della nebbia sulla pianura, senza precipitazioni. Da venerdì la discesa di un nucleo freddo da nord verso i Balcani influenzerà parzialmente le condizioni meteorologiche sulla regione: venti più sostenuti in montagna e temperature in lieve calo sui settori orientali secondo il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi poco nuvoloso o velato. Su Pianura e Appennino nuvolosità bassa con foschie e nebbie, in parziale e temporaneo sollevamento nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime tra -3 e 0 gradi, massime tra 4 e 6 gradi. Sulla bassa pianura nebbia diffusa, localmente persistente anche nelle ore centrali, in nuova formazione dalla serata. Gelate sparse.

Giovedì 16 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso. Su Pianura e Appennino nuvoloso per nubi basse con nebbie e foschie, in parziale temporaneo sollevamento e diradamento nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 0 gradi, massime intorno a 5 gradi. Nebbia diffusa in pianura.