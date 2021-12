L.elettorale: Fico, 'decidono i partiti, ma ci sono tante cose da fare prima'

14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "ci sono varie proposte in commissione, i partiti vedranno se ci sarà o meno la possibilità o la voglia di cambiarla. Però, quando auspico il proseguimento della legislatura non lo faccio per la legge elettorale ma perchè ci sono tante cose da fare, partendo dal Pnnr e dalle emergenze da gestire. Avere una sospensione di 3-4 mesi non mi sembra una cosa adeguata al periodo che stiamo vivendo". Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con la Stampa parlamentare.