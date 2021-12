Incidenti: scontro fra auto e camion in Brianza, grave 57enne

14 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale fra la sua auto e un camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Il conducente dell'auto ha riportato traumi al torace, al bacino e alle gambe ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'autista del camion, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito al torace e alle gambe ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani.