Imprese: Epta cresce all'estero, tre acquisizioni in Portogallo, Finlandia e Cile

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Si rafforza all'estero Epta, gruppo multinazionale italiano specializzato nella refrigerazione commerciale. Il gruppo ha acquisito Eurocold in Portogallo, la quota di maggioranza di Epta Suomi in Finlandia, e il business della refrigerazione commerciale di Sociedad Ingeniería y Mantención in Cile. Le tre operazioni, si spiega dal gruppo, rientrano nel piano di internazionalizzazione di Epta, che mira a consolidare il perimetro in Europa, Medio oriente e Africa e rafforzare la propria presenza nelle aree di mercato ad alto potenziale. Con l'acquisizione di queste società, specializzate nella distribuzione, installazione e servizi per i settori Retail, Food&Beverage, Horeca e Industriale, il gruppo "conferma il suo ruolo di promotore del progresso dell'intero comparto della refrigerazione, puntando su serivitization ed innovazione sostenibile".

“Siamo soddisfatti delle operazioni recentemente concluse, che ci permetteranno di essere ancora più vicini ai nostri clienti. Il nostro presidio diretto sul territorio e un supporto a 360 gradi daranno origine a nuove sinergie e relazioni a lungo termine, con uno sguardo sempre attento alla riduzione della carbon footprint", commenta Marco Nocivelli, presidente e amministratore delegato di Epta.